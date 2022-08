Manchester United, pressing per Antony: l’Ajax lo manda ancora in tribuna (Di domenica 28 agosto 2022) Il Manchester United spinge per il talento brasiliano Antony, con l’Ajax che ha mandato ancora in tribuna il calciatore L’obiettivo numero uno del Manchester United per questi ultimi giorni di calciomercato porta il nome di Antony. Il talento dell’Ajax è stato individuato con il grande rinforzo per l’attacco, anche se il club olandese ha sparato alto: circa 100 milioni di euro. Dal canto suo, però, il brasiliano continua a non giocare con i Lancieri e anche quest’oggi è finito in tribuna nella partita contro l’Utrecht. Un indizio? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilspinge per il talento brasiliano, conche hatoinil calciatore L’obiettivo numero uno delper questi ultimi giorni di calciomercato porta il nome di. Il talento delè stato individuato con il grande rinforzo per l’attacco, anche se il club olandese ha sparato alto: circa 100 milioni di euro. Dal canto suo, però, il brasiliano continua a non giocare con i Lancieri e anche quest’oggi è finito innella partita contro l’Utrecht. Un indizio? L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - tancredipalmeri : Dunque la tela di Mendes è: - Cristiano Ronaldo gratis al Napoli - stipendio tra 6 e 8 per 2 anni - un’altra dec… - Adoir8_ : RT @mirkocalemme: #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'operazione,… - Flipatzen : RT @tancredipalmeri: (segue) Il Manchester United, come informa la Gazzetta, ha dato come priorità Antony dell’Ajax, per cui sono stati ri… -