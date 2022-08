Maltempo: pomeriggio con il codice arancione per zone del foggiano. Domani ancora allerta per la Puglia Protezione civile, previsioni meteo e bollettino di aggiornamento (Di domenica 28 agosto 2022) Immagine tratta dal bollettino di aggiornamento della Protezione civile della Puglia. —– Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di Domani, 29 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione, per l:intera regione. L'articolo Maltempo: pomeriggio con il codice arancione per zone del foggiano. Domani ancora allerta ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 agosto 2022) Immagine tratta daldidelladella. —– Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di, 29 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio:giallo, livello di attenzione, per l:intera regione. L'articolocon ilperdel...

