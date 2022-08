Maltempo: grandinata nel Salento, chicchi grandi come noci (Di domenica 28 agosto 2022) Allagamenti e danni si sono verificati nel Salento, e in particolare a Soleto, dove attorno a mezzogiorno si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi di ghiaccio grandi come noci. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Allagamenti e danni si sono verificati nel, e in particolare a Soleto, dove attorno a mezzogiorno si è abbattuta una violentacondi ghiaccio. La ...

telodogratis : Maltempo sulle Madonie, forte grandinata si abbatte su Petralia: VIDEO - Mariari30057064 : RT @OmarNews24: MALTEMPO IN FRIULI. CENTRO COMMERCIALE COLPITO DA UNA VIOLENTA GRANDINATA A NOVA GORICA - sulsitodisimone : RT @OmarNews24: MALTEMPO IN FRIULI. CENTRO COMMERCIALE COLPITO DA UNA VIOLENTA GRANDINATA A NOVA GORICA - Emergenza24 : RT @OmarNews24: MALTEMPO IN FRIULI. CENTRO COMMERCIALE COLPITO DA UNA VIOLENTA GRANDINATA A NOVA GORICA - mariali94316534 : RT @messveneto: Pioggia, vento e alberi abbattuti nel Collinare, grandinata a Udine: in Friuli è arrivato il maltempo: Alberi abbattuti dal… -