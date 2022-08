Icona Clima

Ma qualcosa nel 2016 si è rotto in questo equilibrio."Quello che succede - ci ha spiegato lamarina Giorgia Maggioni, che allelavora con il Gruppo Atmosphere in diversi dei loro ...... per fortuna, non sono stati fatali' dice Francesca Romana Reinero, 32 anni,marina. ... Un 'amore' nato vedendo proprio Lo squalo di Spielberg e scoppiato alleda bambina. Oggi trascorre ... Il workshop di biologia marina tropicale che unisce Bicocca e Maldive. Il racconto dell’esperienza di... Maldive, la biologa marina che lavora per salvare i coralli Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Lobigili (Maldive), 28 ago. (askanews) - Le barriere coralline sono uno degli habitat naturali messi a rischio dal cambiamento climatico.