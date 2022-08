Lutto nel mondo del nuoto, è morto Roberto Minisini: giudice e padre di Giorgio (Di domenica 28 agosto 2022) “Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio e degli uffici federali, del direttore tecnico delle squadre nazionali di nuoto artistico Patrizia Giallombardo e dell’intero movimento acquatico”. Questo è il contenuto del recente comunicato della Federazione Italiana nuoto, relativamente alla recente morte di Roberto Minisini, padre del campione del mondo di nuoto sincronizzato Giorgio; il giudice internazionale di nuoto è passato a miglior vita all’età di 56 anni, a due mesi dai 57. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) “Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio e degli uffici federali, del direttore tecnico delle squadre nazionali diartistico Patrizia Giallombardo e dell’intero movimento acquatico”. Questo è il contenuto del recente comunicato della Federazione Italiana, relativamente alla recente morte didel campione deldisincronizzato; ilinternazionale diè passato a miglior vita all’età di 56 anni, a due mesi dai 57. SportFace.

