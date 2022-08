L'Unione Europea pronta a sospendere l'accordo sui visti con la Russia (Di domenica 28 agosto 2022) Il quotidiano britannico Financial Times, sulla base di quanto appreso da tre funzionari europei, afferma che l'Ue sarebbe pronta a sospendere l'accordo sui visti con la Russia risalente al 2007, ... Leggi su globalist (Di domenica 28 agosto 2022) Il quotidiano britannico Financial Times, sulla base di quanto appreso da tre funzionari europei, afferma che l'Ue sarebbel'suicon larisalente al 2007, ...

Agenzia_Ansa : L'Unione europea si avvia a sospendere l'accordo sui visti con la Russia. #ANSA - berlusconi : La visione di Forza Italia coincide perfettamente con quella del Governo Italiano, dell’Unione Europea e dell’Allea… - sbonaccini : @Giorgiolaporta Curioso però: lei lavora presso il parlamento europeo e tifa per chi voleva (vorrebbero ancora alcu… - angelamaria_c : RT @DiegoFusaro: Benvenuti in Unione Europea, meglio eurolandia: colonia senza dignità di Washington e delle sue guerre. - Lukyluke311 : RT @_Nico_Piro_: @maxdantoni Ormai l'Unione Europea non esiste più -