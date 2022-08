Lulù Selassié tra le sue braccia: si consola con lui, tutti sanno chi è (Di domenica 28 agosto 2022) Lulù Selassié è al centro del gossip da settimane e finalmente è partita per godersi una vacanza. Ma di chi sono le braccia che la stringono? Lulù Selassié Specialmag 26 08 22 (Twitter screenshot)Lulù Selassié è al centro del gossip da settimane ma nelle ultime ore la situazione è senza freni. La principessa è partita alla ricerca di un po’ di pace e si è (anche) rifugiata tra braccia sicure. Scopriamo di più. Lulù Selassié è la grande protagonista del GF Vip concluso da pochi mesi, che sta per tornare nelle case degli italiano a partire dal 19 settembre. Dal reality si era portata via un grande amore con Manuel Bortuzzo, naufragato da poche settimane. Non si sa per certo cosa sia successo di tanto grave da dividerli e ... Leggi su specialmag (Di domenica 28 agosto 2022)è al centro del gossip da settimane e finalmente è partita per godersi una vacanza. Ma di chi sono leche la stringono?Specialmag 26 08 22 (Twitter screenshot)è al centro del gossip da settimane ma nelle ultime ore la situazione è senza freni. La principessa è partita alla ricerca di un po’ di pace e si è (anche) rifugiata trasicure. Scopriamo di più.è la grande protagonista del GF Vip concluso da pochi mesi, che sta per tornare nelle case degli italiano a partire dal 19 settembre. Dal reality si era portata via un grande amore con Manuel Bortuzzo, naufragato da poche settimane. Non si sa per certo cosa sia successo di tanto grave da dividerli e ...

zazoomblog : GF Vip la reazione di Lulù Selassie al fidanzamento di Manuel Bortuzzo - #reazione #Selassie #fidanzamento - Giusy178137351 : RT @Giusy178137351: @pupastra1973 @lulu_selassie Vero è un'opera d'arte - LaSamy1234 : Auguro che sia felice con me o senza di me?? Questo è amore. Spero che ora le persone inizino a capire che bella per… - Giusy178137351 : @Natasch15413807 @lulu_selassie @ClariHaile Lulù che bel pezzo di ragazzo alto bel sorriso siete belli vicini .mi piace - Francy727406661 : RT @361_magazine: Lulù Selassié in grandissima forma si mostra in uno scatto bollente che fa andare in tilt i fan: 'sei bellissima!' (Foto)… -