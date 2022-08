Lulù Selassié | la foto bollente che fa girare la testa ai follower

Leggi su 361magazine

(Di domenica 28 agosto 2022)in grandissima forma si mostra in uno scattoche fa andare in tilt i fan: “sei bellissima!”ha trascorso questi ultimi giorni in Sicilia con le sue sorelle e l’amico Giacomo Urtis e proprio per l’ultimo giorno di mare dall’Isola ha regalato uno scattoai suoi numerosissimi fan. La principessa etiope si è mostrata appena uscita dall’acqua con un bikini e un fisico mozzafiato con i capelli che lasciano gocciolare l’acqua del mare sul suo corpo. Il post delle ultime ore in Sicilia ha fatto andare in tilt iche hanno commentato compiaciuti lo scatto, riempendo la fatinadi complimenti per la sua forma fisica. L’ex gieffina e le sue sorelle oggi torneranno a Roma, finite le vacanze a Cefalù ...