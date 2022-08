Luciano Pavarotti, il toccante ricordo della figlia: “Un senso di vertigine” (Di domenica 28 agosto 2022) Il celebre tenore italiano, scomparso nel settembre del 2007, è stato ricordato da sua figlia la quale ha rilasciato alcune commoventi parole. Scopriamo insieme cosa ha detto La voce del compianto artista nato a Modena verrà ricordata per sempre da tutti gli amanti della musica lirica ma non solo. Egli ha infatti rappresentato l’Italia in giro per il Mondo, dando lustro alla nostra Nazione per merito dei straordinari traguardi da lui raggiunti. È proprio nella sua città di origine che per diversi anni si è tenuto l’evento musicale a scopo benefico chiamato “Pavarotti & Friends”. Luciano Pavarotti (Websource)Organizzato insieme alla sua seconda moglie, Nicoletta Mantovani, l’evento è stato trasmesso a cadenza annuale sulle frequenze dei canali Rai. Il ricavato era invece destinato ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 28 agosto 2022) Il celebre tenore italiano, scomparso nel settembre del 2007, è stato ricordato da suala quale ha rilasciato alcune commoventi parole. Scopriamo insieme cosa ha detto La voce del compianto artista nato a Modena verrà ricordata per sempre da tutti gli amantimusica lirica ma non solo. Egli ha infatti rappresentato l’Italia in giro per il Mondo, dando lustro alla nostra Nazione per merito dei straordinari traguardi da lui raggiunti. È proprio nella sua città di origine che per diversi anni si è tenuto l’evento musicale a scopo benefico chiamato “& Friends”.(Websource)Organizzato insieme alla sua seconda moglie, Nicoletta Mantovani, l’evento è stato trasmesso a cadenza annuale sulle frequenze dei canali Rai. Il ricavato era invece destinato ...

