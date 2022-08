Lorenzo Guerrieri | morto a 19 anni dopo un tuffo a Ventotene | l’ipotesi del malore

(Di domenica 28 agosto 2022) Aveva 19e ieri mattina, 27 agosto, ha perso la vita nelle acque di. Era uscito in barca con degli amici e si era tuffato in mare. Non è più risalito. Chi era con lui ha provato a cercarlo e a soccorrerlo in acqua, ha allertato i soccorsi, ma quando il giovane è stato ricondotto in porto e affidato alle cure del 118 ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Una tragedia che al momento resta senza una spiegazione.era uno studente universitario di Roma, con la passione per il sub: faceva spesso immersioni ed era stato aanche neglipassati, come attestano le numerose foto dei fondali dell’isola pontina che il ragazzo postava su Instagram. La vicenda Stando alle ...

