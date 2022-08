Loredana Bertè: “Sembriamo un branco di burini in vacanza”. Il video virale dei bagagli in hotel (Di domenica 28 agosto 2022) Tik Tok spopola sempre di più, anche tra i meno giovani. E Loredana Bertè, ormai volto noto del social cinese, si diverte a non prendersi troppo sul serio, immortalando momenti esilaranti. L’ultimo video ha già collezionato 300mila views e la vede protagonista, in albergo, durante il tour. A prenderla simpaticamente in giro è stata un’assistente, che ha sottolineato la fissazione dell’artista nel portare con sé cuscini e coperte da casa. Nella clip risalta l’enorme carrello con il quale lo staff trasporta i bagagli della cantante. “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo – ha ironizzato l’assistente – Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti bagagli”. “Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Tik Tok spopola sempre di più, anche tra i meno giovani. E, ormai volto noto del social cinese, si diverte a non prendersi troppo sul serio, immortalando momenti esilaranti. L’ultimoha già collezionato 300mila views e la vede protagonista, in albergo, durante il tour. A prenderla simpaticamente in giro è stata un’assistente, che ha sottolineato la fissazione dell’artista nel portare con sé cuscini e coperte da casa. Nella clip risalta l’enorme carrello con il quale lo staff trasporta idella cantante. “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo – ha ironizzato l’assistente – Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti”. “undiin, di quelli col tetto ...

