Londra | la candidata premier Truss promette la riduzione del 5% dell’Iva inglese ora è al 20

(Di domenica 28 agosto 2022) La segretaria del Foreign Office britannico eLizsta pensando di ridurre l’imposta sul valore aggiunto (Iva) nel Paese fino a cinque punti percentuali, per affrontare i problemi legati al caro vita. Lo ha scritto The Telegraph. Secondo il quotidiano, che cita una fonte anonima, il Tesoro presenterà al prossimo primo ministro i piani basati sulla gestione da parte di Gordon Brown della crisi finanziaria del 2008, che comprendeva un taglio temporaneo– quella che i britannici chiamano Vat – del 2,5 per cento. A quanto trapelato, i piani del Tesoro oscillano tra unadel 2,5 e del 5 per cento: si tratterebbe del taglio più alto nella storia del Regno Unito e ridurrebbe l’Iva al 15 per cento, rispetto all’attuale 20. Questo comporterebbe in media risparmi per ...