Lo sfogo di Beppe Signori | “Vorrei allenare | ma nessuna offerta In Italia tutti moralisti”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022)ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando la sua storia e come il calcioscommesse abbia influenzato la sua carriera da allenatore: “Ho conseguito il patentino da allenatore nel 2010, ma non ho mai ricevuto neppure un’. Insiamo. Io sono stato assolto, ma perrimango l’uomo che truccava le partita. Percepisco una grande paura a farmi rientrare nel mondo del calcio, forse do fastidio“.ha poi proseguito: “Non pretendo la Serie A e non ho neppure grandi richieste economiche. Sono stufo di stare fermo. Sto lavorando per aprire la mia accademia, la188, come i gol che ho realizzato in A“. SportFace.