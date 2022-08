Lo farà Mendes domani: il Napoli attende per il grande colpo (Di domenica 28 agosto 2022) In questi ultimi giorni di mercato, oltre alla suggestiva ipotesi di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United, con protagonisti eventuali Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen, si può accendere definitivamente la pista che porta a Keylor Navas. Non è più un mistero: il Napoli è uscito allo scoperto per cercare di mettere le mani sul portiere ex Real Madrid. Resta, però, da superare lo scoglio rappresentato dal Paris Saint-Germain che, dopo aver quasi chiuso per il trasferimento di Fabian in Ligue 1, deve trattare con il calciatore per la buonuscita. Keylor Navas (Photo by David Ramos/Getty Images)Prezioso potrebbe essere il lavoro dell’agente Jorge Mendes, nome fortemente chiacchierato in queste ultime ore proprio per la situazione relativa a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto si apprende dal giornalista, nonché esperto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) In questi ultimi giorni di mercato, oltre alla suggestiva ipotesi di un possibile scambio trae Manchester United, con protagonisti eventuali Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen, si può accendere definitivamente la pista che porta a Keylor Navas. Non è più un mistero: ilè uscito allo scoperto per cercare di mettere le mani sul portiere ex Real Madrid. Resta, però, da superare lo scoglio rappresentato dal Paris Saint-Germain che, dopo aver quasi chiuso per il trasferimento di Fabian in Ligue 1, deve trattare con il calciatore per la buonuscita. Keylor Navas (Photo by David Ramos/Getty Images)Prezioso potrebbe essere il lavoro dell’agente Jorge, nome fortemente chiacchierato in queste ultime ore proprio per la situazione relativa a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto si apprende dal giornalista, nonché esperto ...

