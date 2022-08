LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’infernale salita finale! Meintjes raggiunge Battistella in testa, lotta tra i big! (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.20 Meintjes ora è da solo in testa. Il suo vantaggio da Evenepoel è di 2?. 17.19 REMCO SE NE VAAAAAA! 17.18 Niente da fare per Roglic! Ayuso lo stacca e sta per essere ripreso da Rodriguez, 17.17 Remco ora ha preso qualche metro anche su Mas! Mancano meno di 3 km ma saranno lunghissimi! 17.17 SI STACCA ROGLIC! CON LUI ANCHE AYUSO! EVENEPOEL E MAS SE NE VANNO! 17.16 Nel frattempo Louis Meintjes ha raggiunto Battistella e Janssens in testa. Il belga sembra aver finito le energie. 17.15 Lo seguono i soliti Evenepoel, Mas e Roglic! Poco dietro Carlos Rodriguez, Almeida prende il suo passo. Non si vede Simon Yates. 17.15 PARTE JUAN AYUSOOO! 17.13 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.20ora è da solo in. Il suo vantaggio da Evenepoel è di 2?. 17.19 REMCO SE NE VAAAAAA! 17.18 Niente da fare per Roglic! Ayuso lo stacca e sta per essere ripreso da Rodriguez, 17.17 Remco ora ha preso qualche metro anche su Mas! Mancano meno di 3 km ma saranno lunghissimi! 17.17 SI STACCA ROGLIC! CON LUI ANCHE AYUSO! EVENEPOEL E MAS SE NE VANNO! 17.16 Nel frattempo Louisha raggiuntoe Janssens in. Il belga sembra aver finito le energie. 17.15 Lo seguono i soliti Evenepoel, Mas e Roglic! Poco dietro Carlos Rodriguez, Almeida prende il suo passo. Non si vede Simon Yates. 17.15 PARTE JUAN AYUSOOO! 17.13 ...

