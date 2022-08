LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Conca, Zambanini e Battistella in una fuga di nove uomini, il gruppo lascia 5’30” (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.51 Rimane tranquillo il ritmo del gruppo, che ora è segnalato a 5’30” di distacco dalla testa della corsa. 15.49 Piccolo problema meccanico per Vincenzo Nibali, che riesce comunque a rientrare in gruppo senza grossi patemi. 15.48 7,4 km al 4,9% questo GPM di 3a categoria. 15.45 Lavorano con grande accordo i battistrada, al momento impegnati sulle strade del terzo GPM di giornata: l’Alto de la Llama. 15.42 Mancano adesso 60 km al traguardo. 15.39 Ecco alcune immagini che arrivano dalla prova odierna: Etapa 9? Stage – 70 km 1?c Mirador del Fito fuga breakaway 4:31" Pelotón + info https://t.co/izln1uYnJq@loterias es #LaVuelta22 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.51 Rimane tranquillo il ritmo del, che ora è segnalato a” di distacco dalla testa della corsa. 15.49 Piccolo problema meccanico per Vincenzo Nibali, che riesce comunque a rientrare insenza grossi patemi. 15.48 7,4 km al 4,9% questo GPM di 3a categoria. 15.45 Lavorano con grande accordo i battistrada, al momento impegnati sulle strade del terzo GPM di giornata: l’Alto de la Llama. 15.42 Mancano adesso 60 km al traguardo. 15.39 Ecco alcune immagini che arrivano dalla prova odierna: Etapa 9? Stage – 70 km 1?c Mirador del Fitobreakaway 4:31" Pelotón + info https://t.co/izln1uYnJq@loterias es #La22 ...

