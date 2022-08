LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km al traguardo. Conca, Zambanini e Battistella in fuga, gruppo a 4’45” (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.33 La QuickStep sembra aver alzato il ritmo. Chissà se oggi ci sia desiderio di andare a giocarsi la vittoria di tappa. Lo spazio per recuperare potrebbe ancora esserci. 16.30 Inizia l’ascesa anche per il gruppo, ora distante 4’30” dalla testa della corsa. 16.27 Inizia la salita di La Campa. GPM di 3a categoria, 9,3 km al 4,1%. 16.24 Transitati i fuggitivi allo sprint di Villaviciosa, sede di partenza di questa tappa. Il primo a passare è stato Filippo Conca. 16.21 Superato lo sprint intermedio, inizierà subito la quarta salita di giornata: La Campa. 16.18 5 km allo sprint intermedio di Villaviciosa. 16.15 40 km al traguardo. Continua ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.33 La QuickStep sembra aver alzato il ritmo. Chissà seci sia desiderio di andare a giocarsi la vittoria di. Lo spazio per recuperare potrebbe ancora esserci. 16.30 Inizia l’ascesa anche per il, ora distante 4’30” dalla testa della corsa. 16.27 Inizia la salita di La Campa. GPM di 3a categoria, 9,3 km al 4,1%. 16.24 Transitati i fuggitivi allo sprint di Villaviciosa, sede di partenza di questa. Il primo a passare è stato Filippo. 16.21 Superato lo sprint intermedio, inizierà subito la quarta salita di giornata: La Campa. 16.18 5 km allo sprint intermedio di Villaviciosa. 16.15 40 km al. Continua ...

