LIVE – Vuelta 2022, nona tappa Villaviciosa-Les Praeres Nava: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 28 agosto 2022) La DIRETTA testuale della nona tappa della Vuelta di Spagna 2022, la Villaviciosa-Les Praeres Nava di 171,4 chilometri. Cinque GPM per chiudere la prima settimana di corsa, con un finale esplosivo che presenta anche pendenze del 24%. Una tappa tutta da seguire insomma, c’è grande attesa per un’altra battaglia tra gli uomini di classifica e Sportface vi racconterà tutto fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 12:55 PERCORSO E ALTIMETRIA nona tappa Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE SU F5 12:57 – Dopo pochi metri è partito il primo ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Latestuale delladelladi Spagna, la-Lesdi 171,4 chilometri. Cinque GPM per chiudere la prima settimana di corsa, con un finale esplosivo che presenta anche pendenze del 24%. Unatutta da seguire insomma, c’è grande attesa per un’altra battaglia tra gli uomini di classifica e Sportface vi racconterà tutto fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 12:55 PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO TAPPE COMPLETO PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE SU F5 12:57 – Dopo pochi metri è partito il primo ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - Tian_A1 : VUELTA 2022. SEGUI CON NOI IN DIRETTA L'OTTAVA TAPPA [ - Eurosport_IT : Il giorno di riposo è alle porte, ma prima le montagne russe della 9ª tappa…siete pronti? ???????? ?? H 12:50 - Villavi… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Vine cala il bis! Evenepoel Roglic e Mas guadagnano sugli avver… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot - #Vuelta #España #tappa… -