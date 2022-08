LIVE! Verona-Atalanta 0-0: ritmi lenti, ci prova Soppy (Di domenica 28 agosto 2022) IL TABELLINO Verona-Atalanta 0-0 Marcatori: – Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Dawidowicz, Hien, Retsos, Sulemana, Hongla, Cortinovis, Cabal, Djuric, Praszelik, Kallon. All. Cioffi Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Lookman; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Zortea, Maehle, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Prontera (sez. di Bologna) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I GOAL – LE AZIONI SALIENTI 3? – Il primo vero tentativo dell’Atalanta è sull’asse Zapata-Malinovskyi: cross del primo per il secondo, ma si risolve in un nulla di fatto. 5? – ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022) IL TABELLINO0-0 Marcatori: –(3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Dawidowicz, Hien, Retsos, Sulemana, Hongla, Cortinovis, Cabal, Djuric, Praszelik, Kallon. All. Cioffi(3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, De Roon, Koopmeiners,; Malinovskyi, Lookman; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Zortea, Maehle, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Prontera (sez. di Bologna) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I GOAL – LE AZIONI SALIENTI 3? – Il primo vero tentativo dell’è sull’asse Zapata-Malinovskyi: cross del primo per il secondo, ma si risolve in un nulla di fatto. 5? – ...

internewsit : LIVE Serie A - Raddoppio Salernitana, protagonista un ex Inter - - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana in vantaggio! Assist di un ex Inter - - SkySport : In campo anche #VeronaAtalanta: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana-Sampdoria e Verona-Atalanta, si parte - - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Belotti è un nuovo attaccante della Roma. Fiorentina, dal Verona ecco Barak… -