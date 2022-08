LIVE – Spagna-Italia 5-8, Europei 2022 pallanuoto femminile RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 28 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Spagna-Italia, sfida valida per la seconda giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto femminile. Dopo la vittoria più che straripante contro la Slovenia, il Setterosa di coach Silipo prova il bis contro le iberiche, altra formazione quotata per la vittoria del trofeo: sfida quindi ad altissimo LIVEllo e tutto da seguire. Per farlo, l’appuntamento è fissato alle ore 20:30 di domenica 28 agosto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Spagna-Italia 5-8 3? – La prima ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Latestuale di, sfida valida per la seconda giornata deglidi Spalatodi. Dopo la vittoria più che straripante contro la Slovenia, il Setterosa di coach Silipo prova il bis contro le iberiche, altra formazione quotata per la vittoria del trofeo: sfida quindi ad altissimollo e tutto da seguire. Per farlo, l’appuntamento è fissato alle ore 20:30 di domenica 28 agosto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F55-8 3? – La prima ...

klemkl : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - Z3r0Rules : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - afgibi : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - claudiomodesto1 : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - bfogli1 : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… -