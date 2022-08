LIVE – Parma-Cosenza 1-0, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 28 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Parma-Cosenza, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Si inizia a fare sul serio nel campionato cadetto, tante le sfide interessanti e combattute durante questa stagione. Per questo match, il calcio d’inizio è alle ore 20:45 di domenica 28 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO Serie B PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Parma-Cosenza 1-0 (29? Inglese) 29? – Corner battuto da Mihaila e zuccata vincente di Inglese. Ducali avanti alla mezz’ora. 29? – GOL! ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Ladi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Si inizia a fare sul serio nel campionato cadetto, tante le sfide interessanti e combattute durante questa stagione. Per questo match, il calcio d’inizio è alle ore 20:45 di domenica 28 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (29? Inglese) 29? – Corner battuto da Mihaila e zuccata vincente di Inglese. Ducali avanti alla mezz’ora. 29? – GOL! ...

TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Gol: Parma in vantaggio, Sudtirol in dieci al 'Granillo' - internewsit : Live Inter-Parma Women, prima Karchouni e poi Marinelli vicine al 2-0 - - internewsit : Live Inter-Parma Women, subito vantaggio nerazzurro: van der Gragt! - - gabrielemajo : Post Edited: ?? PARMA-COSENZA, GAMEPASS DIRETTA LIVE REACTION (Video Papirus Ultra) - gabrielemajo : New post: ?? PARMA-COSENZA, GAMEPASS DIRETTA LIVE REACTION (Video Papirus Ultra) -