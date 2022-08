LIVE Italia-Spagna 0-2 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: la doppietta di Ortiz manda in fuga le iberiche (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’18” Ortiz si presenta sola davanti a Banchelli e a batterla per il 2-0 Spagna 5’30” Azzurre imprecise e poco pericolose in questa fase iniziale 6’40” Il palo di Espar 7’32” Il gol della Spagna con Ortiz, grande circolazione di palla delle iberiche che trovano la soluzione giusta, non perfetta Banchelli. 0-1 20.29: Tutto pronto per l’inizio del match 20.27: Squadre schierate a bordo vasca per l’inno 20.25: Nelle altre due sfide di oggi nel girone delle azzurre la Francia ha battuto 15-14 la Serbia, mentre Israele ha sconfitto 18-7 la Slovacchia 20.22: La formazione iberica ieri ha travolto con un eloquente 32-3 la Serbia e oggi venderà cara la pelle contro le azzurre che se la possono giocare alla pari. Si preannuncia una gara ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’18”si presenta sola davanti a Banchelli e a batterla per il 2-05’30” Azzurre imprecise e poco pericolose in questa fase iniziale 6’40” Il palo di Espar 7’32” Il gol dellacon, grande circolazione di palla delleche trovano la soluzione giusta, non perfetta Banchelli. 0-1 20.29: Tutto pronto per l’inizio del match 20.27: Squadre schierate a bordo vasca per l’inno 20.25: Nelle altre due sfide di oggi nel girone delle azzurre la Francia ha battuto 15-14 la Serbia, mentre Israele ha sconfitto 18-7 la Slovacchia 20.22: La formazione iberica ieri ha travolto con un eloquente 32-3 la Serbia e oggi venderà cara la pelle contro le azzurre che se la possono giocare alla pari. Si preannuncia una gara ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - bfogli1 : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - FootballLIVEH11 : #FiorentinaNapoli #SerieA #calcio #ForzaNapoli #SerieATIM #Italia #football #Osimhen #ForzaNapoliSempre Guarda Fio… - live_dom : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… - 91LOUIST4R : RT @beautvlou: Comunque voglio godermi questi giorni in cui Louis canterà in Italia nonostante io non ci sarò, non voglio stare tutto il te… -