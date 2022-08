LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | tentativo di Raspadori

(Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91? Altri due minuti di recupero. 90? Giallo per, fallo tattico. 88? Destro di Saponara che finisce fuori. 86?che prova l’assalto finale. 84? Partita che può sbloccarsi nel finale con una giocata di un singolo. 82?chiama al miracolo Gollini. 80? Fuori Sottil e Biraghi, dentro Terzic e Saponara nella. 78? Fuori Osimhen e Lobotka, dentro Simeone e Ndombele’ nel. 76? Sottil al volo trova Meret pronto. 74?con la punta non riesce a dare forza. 72? Jovic di testa, para Meret. 70? Fuori Lozano, dentro Politano nel. 68? Dentro Maleh ed Igor, per Martinez Quarta e Bonaventura nella. 66? Pronti altri cambi ...

Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) 95 Gollini; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 72 Barak; 11 Ikoné, 7 Jovic, 33 Sottil. A disposizione: 1 ...Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) 95 Gollini; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 72 Barak; 11 Ikoné, 7 Jovic, 33 Sottil. A disposizione: 1 ...89' - Fallo tattico di Raspadori che ferma Amrabat lanciato in ripartenza: giallo per l'ex Sassuolo. 85' - Ripartenza della Fiorentina con Amrabat che corre in verticale. Palla per Saponara, ma ...90' +1' - Si accende una piccola rissa! Mario Rui strattona Kouame che si arrabbia. Ma l'arbitro non ha fischiato almeno un paio di contatti evidenti in favore dei viola! 90' ...