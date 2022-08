LIVE Fiorentina-Napoli 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: squadre molto attente tatticamente (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Nessuna vera occasione fino a questo momento. 19? Milenkovic anticipa Osimhen. 17? Napoli che alza il suo baricentro. 15? Spalletti chiede alla squadra di muovere palla. 13? Napoli che non riesce a fare il suo gioco ancora. 11? Pressing alto della Fiorentina che sembra funzionare. 9? Partita molto fallosa a centrocampo. 7? Cross di Sottil sbagliato dalla fascia sinistra. 5? Barak per Sottil ma il pallone è troppo forte. 3? Giallo per Anguissa per fallo a centrocampo. 1? Inizia la partita! 20.40 squadre che entrano in campo, tutto pronto. 20.35 Il Napoli ha vinto le ultime tre partite al Franchi contro i viola in Serie A, ha sempre realizzando circa due reti. 20.30 ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Nessuna vera occasione fino a questo momento. 19? Milenkovic anticipa Osimhen. 17?che alza il suo baricentro. 15? Spalletti chiede alla squadra di muovere palla. 13?che non riesce a fare il suo gioco ancora. 11? Pressing alto dellache sembra funzionare. 9? Partitafallosa a centrocampo. 7? Cross di Sottil sbagliato dalla fascia sinistra. 5? Barak per Sottil ma il pallone è troppo forte. 3? Giallo per Anguissa per fallo a centrocampo. 1? Inizia la partita! 20.40che entrano in campo, tutto pronto. 20.35 Ilha vinto le ultime tre partite al Franchi contro i viola inA, ha sempre realizzando circa due reti. 20.30 ...

