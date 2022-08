LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | inizia la ripresa!

(Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il secondo tempo! 21.37 Bruttissimo primo tempo con pochissime occasioni, difese strette oltre che molti errori tecnici dei singoli. Ma entrambe le squadre cercheranno la vittoria nella ripresa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo,0-0. 45? Punizione di Mario Rui sulla barriera. 43? Rete in fuorigioco di Osimhen. 41? Primo tempo che viaggia su ritmi molto lenti. 39?che prova con il gioco centrale di mettere in difficoltà la. 37? Sottil con il destro va troppo debole, para Meret. 35? Pressing dellain questo finale di primo tempo. 33? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 31?che prova ...

Allo stadio Franchi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Franchi, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.