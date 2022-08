LIVE Fiorentina-Napoli 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Barak parte subito titolare! (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Fiorentina viene dal pareggio contro l’Empoli. 20.25 Il match se vinto da Spalletti, può portare in testa alla classifica il Napoli. 20.20 In contemporanea al math tra la Fiorentina e il Napoli, si sfidano anche Lecce ed Empoli al Via del Mare. 20.15 Napoli che manda invece in panchina il nuovo arrivato Ndombele. 20.10 Italiano sceglie subito Barak, il giocatore è appena arrivato alla Fiorentina dopo una lunga trattativa con il Verona. 20.05 Ecco le formazioni ufficiali: Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano Napoli (4-3-3): ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30viene dal pareggio contro l’Empoli. 20.25 Il match se vinto da Spalletti, può portare in testa alla classifica il. 20.20 In contemporanea al math tra lae il, si sfidano anche Lecce ed Empoli al Via del Mare. 20.15che manda invece in panchina il nuovo arrivato Ndombele. 20.10 Italiano sceglie, il giocatore è appena arrivato alladopo una lunga trattativa con il Verona. 20.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat,; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano(4-3-3): ...

