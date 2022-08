LIVE – Benevento-Frosinone 1-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ladi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Si inizia a fare sul serio nel campionato cadetto, tante le sfide interessanti e combattute durante questa stagione. Per questo match, il calcio d’inizio è alle ore 20:45 di domenica 28 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(5-3-2): Paleari – Letizia, Glik, Capellini, Barba, Masciangelo – Viviani, Acampora, Karic – La Gumina, Forte. A disposizione: Manfredini, El Kaouakibi, Tello, Farias, Improta, Foulon, Ciano, Talia, Veseli, ...