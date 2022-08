L’Italia ha acquistato altri due aerei spia da Israele (Di domenica 28 agosto 2022) L’Italia ha acquistato da Israele altri due “aerei spia di allerta precoce”, insieme a servizi di supporto e logistica a terra, per un totale di 550 milioni di dollari. La rivelazione è stata fornita dal quotidiano israeliano Haaretz che, nel corso di una lunga indagine, ha citato documenti del Ministero della Difesa italiana e del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 28 agosto 2022)hadadue “di allerta precoce”, insieme a servizi di supporto e logistica a terra, per un totale di 550 milioni di dollari. La rivelazione è stata fornita dal quotidiano israeliano Haaretz che, nel corso di una lunga indagine, ha citato documenti del Ministero della Difesa italiana e del InsideOver.

