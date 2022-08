Libia sull'orlo della guerra civile. Decine di vittime negli scontri ma, per ora, fallita marcia su Tripoli (Di domenica 28 agosto 2022) - Due giorni di scontri lasciano sul terreno oltre 30 morti. Continuano a contrapporsi le milizie del governo di Tripoli, voluto dall'Onu e quelle del rais di Tobruk. Resta alta la tensione nel paese . Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 agosto 2022) - Due giorni dilasciano sul terreno oltre 30 morti. Continuano a contrapporsi le milizie del governo di, voluto dall'Onu e quelle del rais di Tobruk. Resta alta la tensione nel paese .

SemperAdamantes : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… - chiaraped : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… - AndreaSchiar : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… - IacobellisT : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… - SandraM_Tcon0 : RT @valy_s: #mezzorainpiu #Scarrafia “Senza il nostro intervento la #Russia si sarebbe già pappata l’ #Ucraina e non ci poteva essere negoz… -