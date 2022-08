Libia, nuovo bilancio degli scontri a Tripoli: 23 morti e 140 feriti (Di domenica 28 agosto 2022) E' salito a 23 morti e 140 feriti il nuovo bilancio degli scontri armati di oggi a Tripoli. Lo riporta una nota del ministero della salute del governo libico di unita' nazionale. 28 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) E' salito a 23e 140ilarmati di oggi a. Lo riporta una nota del ministero della salute del governo libico di unita' nazionale. 28 agosto 2022

tigrelt : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… - Corry08101961 : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… - marielSiviglia : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… - Ultron65 : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… - neogrigio : RT @durezzadelviver: La Libia è di nuovo nel marasma. L’Italia si segnala per l’assenza di qualsiasi idea o posizione o proposta o azione.… -