Libano e Israele litigano ancora per il gas nel Mediterraneo (Di domenica 28 agosto 2022) Per via di una contesa che va avanti da anni e che di recente si è intensificata: si teme che possa causare una nuova guerra Leggi su ilpost (Di domenica 28 agosto 2022) Per via di una contesa che va avanti da anni e che di recente si è intensificata: si teme che possa causare una nuova guerra

gemin_steven98 : RT @ilpost: Libano e Israele litigano ancora per il gas nel Mediterraneo - ilpost : Libano e Israele litigano ancora per il gas nel Mediterraneo - LAmara35286399 : @FartFromAmerika Làido servo. Come quando zompetta starnazzando 'Hezbollah cattivo, giusto che Israele bombardi il Libano'. Schifoso. - BeroutiRa : @byoblu Libano un paese sotto minaccia da quando hanno creato lo stato di belligeranza cioe Israele sulla terra rubata dai Palestinesi. - JuanRubbini : RT @insideoverita: Si chiama “Blue Line”, la linea di demarcazione voluta dall'Onu tra #Libano e #Israele. Una faglia di tensione in cui vi… -