"Letta, lei mi fa paura. Usa le parole come un manganello". Sallusti a valanga contro il segretario Pd (Di domenica 28 agosto 2022) "Letta è come uno squadrista. "Quegli squadristi che dice di voler combattere". E' Alessandro Sallusti a vergare le parole più dure contro la campagna elettorale polarizzata contro Giorgia Meloni e il centrodestra. Nell'editoriale domenicale su Libero l''accusato numero uno di far lievitare un humus insano e violento (per ora solo nei toni e negli scritti) è proprio il leader del Pd, Enrico Letta. "Le parole di odio sono figlie dell'ignoranza, come negare la realtà è figlio del pregiudizio e della partigianeria. Il combinato disposto delle due cose si chiama propaganda: cioè si rimuove la verità e si entra in un circolo vizioso di autosuggestione che ti porta a credere nelle falsità che dici e non c'è verso di farti ...

