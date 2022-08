Leclerc? Rovinato da Verstappen | occhio a questo video | un caso inquietante | Guarda

(Di domenica 28 agosto 2022) La sfortuna di CharlesinMondiale di Formula 1 non sembra conoscere limiti. Il Gran Premio del Belgio è risultato essere subito compromesso per il pilota monegasco, che nei primi giri è stato vittima di un principio di incendio, causato da una visiera che è finita nell'anteriore destra. E cosìè dovuto rientrare ai box dopo soli 4 giri, compromettendo irrimediabilmente la sua gara. Gara che è poi finita anche peggio, dato che il muretto Ferrari si è reso protagonista di un altro errore da dilettanti: nonostante il pilota non volesse farlo, è stato costretto a rientrare ai box a due giri dalla fine per montare le gomme rosse e provare a fare il giro veloce, ma i calcoli sono stati sbagliati esi è ritrovato alle spalle di Fernando Alonso. Oltre al danno, la beffa: il monegasco ha pure ...

Richiamato immediatamente ai box, effettivamente era successo qualcosa di anomalo, con tanto di principio di incendio che avrebbe potuto terminare la gara didopo soli pochi giri: qualcuno ha ...... però, a problemi di affidabilità (si èil fondo dopo l'uscita di pista in seguito al ... Non a caso, Sainz, Bottas e Magnussen hanno già scontato tutti penalità sulla griglia di ...La mossa era attesa: il monegasco monterà nuovo motore ibrido, V6 e cambio. A Spa dovrà rimontare ma avrà pezzi freschi per Zandvoort e Monza ...