Lecce Diawara | il centrocampista proposto dalla Roma | le ultime

(Di domenica 28 agosto 2022) In casaCorvino potrebbe prendereche la stessahaai pugliesi, resta da trovare l’accordo In casaCorvino potrebbe prendereche la stessahaai pugliesi, resta da trovare l’accordo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ildellapotrebbe andare a giocare visto che con Mourinho troverebbe poco spazio. Aritroverebbe Corvino, in alternativa Akpa Akpro della Lazio che ha costi più contenuti. Tra oggi e domani la decisione della squadra pugliese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@OfficialUSLecce, contatti per #Diawara della #Roma. Un'altra possibilità per il centrocampo è #AkpaAkpro della… - CalcioNews24 : Il #Lecce pensa a #Diawara ?? - Valerioasr16 : Comunque se #Diawara dovesse veramente andare al #Lecce, dopo aver rifiutato il #wolverhampton qualche mese fa.. bi… - ReteSport : ?? Il #Lecce prova a fare un regalo alla #Roma - corgiallorosso : Il #Lecce su #Diawara: al calciatore la decisione finale -

...della Roma c'è anche quello di Amadouche fin qui ha rifiutato tutte le offerte dall'estero. Per questo Pinto sta provando a piazzarlo in Italia dove si sono fatte avanti Torino e. ...LIVE23.34 - Ila caccia di un rinforzo per il centrocampo: ipotesie AkpaAkpro.23.01 - Mihajlovic nel post gara ha parlato di Zirkzee: 'È un giocatore importante, ha fisico e tecnica. ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...In casa Lecce Corvino potrebbe prendere Diawara che la stessa Roma ha proposto ai pugliesi, resta da trovare l’accordo In casa Lecce Corvino potrebbe prendere Diawara che la stessa Roma ha proposto ai ...