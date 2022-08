Lecce-Bari: sospeso traffico ferroviario. Soleto e Cisternino, “violente grandinate” Meteo, maltempo: Coldiretti Puglia, danni all'agricoltura (Di domenica 28 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Cresce l’allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, con l’allerta della protezione civile in Puglia per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, dopo le prime violente grandinate a Soleto in provincia di Lecce e a Cisternino in provincia di Brindisi. A pagare il conto maggiore delle improvvise e violente ondate di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Cresce l’allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per iirreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento. E’ quanto afferma, con l’allerta della protezione civile inper rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, localie forti raffiche di vento, dopo le primein provincia die ain provincia di Brindisi. A pagare il conto maggiore delle improvvise eondate di ...

