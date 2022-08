Lecce-Bari: sospeso per ore il traffico ferroviario. Soleto e Cisternino, “violente grandinate” Meteo, maltempo: Coldiretti Puglia, danni all'agricoltura (Di domenica 28 agosto 2022) Per un paio d’ore nel pomeriggio è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea Bari-Lecce. Ciò a causa del maltempo. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Cresce l’allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, con l’allerta della protezione civile in Puglia per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, dopo le prime violente ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 agosto 2022) Per un paio d’ore nel pomeriggio è statoilsulla linea. Ciò a causa del. Di seguito un comunicato diffuso da: Cresce l’allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per iirreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento. E’ quanto afferma, con l’allerta della protezione civile inper rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, localie forti raffiche di vento, dopo le prime...

