Le Storie Siamo Noi, Costanza: «La seconda vita dopo il trapianto di cuore» (Di domenica 28 agosto 2022) La storia di una patologia cardiaca diagnosticata solo a 15 anni durante una visita medica sportiva e di un defibrillatore sottocutaneo che si attivava troppe volte Leggi su vanityfair (Di domenica 28 agosto 2022) La storia di una patologia cardiaca diagnosticata solo a 15 anni durante una visita medica sportiva e di un defibrillatore sottocutaneo che si attivava troppe volte

