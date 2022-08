Le proprietà dei fichi d’india, potenti antiossidanti con proprietà diuretiche (Di domenica 28 agosto 2022) I fichi d’india sono i frutti di una pianta della famiglia delle Cactaceae. Diversamente da quanto il loro nome lasci immaginare, sono originari del Messico, ma si sono diffusi in tutto il mondo, grazie alla facilità di ambientamento, soprattutto nelle aree del Mediterraneo (soprattutto in Sicilia e a Malta) e nelle regioni più calde di Africa, Oceania e Asia.Le Cactaceae, infatti, prediliscono terreni molto esposti al sole e temperature calde, che in nessun periodo dell’anno scendono sotto zero.I fichi d’india maturano in estate. Si trovano in commercio da fine luglio fino a ottobre. Esistono tre varietà: la Sanguigna di colore rosso e dal gusto molto intenso; la Sulfarina (o Nostrale) con polpa gialla e molto saporita; la Muscaredda (o Sciannarina), bianca e dal sapore più delicato.Ogni parte del fico ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Isono i frutti di una pianta della famiglia delle Cactaceae. Diversamente da quanto il loro nome lasci immaginare, sono originari del Messico, ma si sono diffusi in tutto il mondo, grazie alla facilità di ambientamento, soprattutto nelle aree del Mediterraneo (soprattutto in Sicilia e a Malta) e nelle regioni più calde di Africa, Oceania e Asia.Le Cactaceae, infatti, prediliscono terreni molto esposti al sole e temperature calde, che in nessun periodo dell’anno scendono sotto zero.Imaturano in estate. Si trovano in commercio da fine luglio fino a ottobre. Esistono tre varietà: la Sanguigna di colore rosso e dal gusto molto intenso; la Sulfarina (o Nostrale) con polpa gialla e molto saporita; la Muscaredda (o Sciannarina), bianca e dal sapore più delicato.Ogni parte del fico ...

