Le grandi catene Usa lasciano l’Italia: i motivi dell’addio (Di domenica 28 agosto 2022) È un vero e proprio momento nero per le grandi catene americane che di recente hanno deciso di levare le tende dall’Italia. In un momento di profonda crisi economica causata dal mix tra pandemia e guerra in Ucraina, che negli ultimi due anni hanno segnato in maniera pesante i piani delle piccole e grandi aziende, nelle ultime settimane si è assistito alla ritirata di alcuni dei grandi marchi degli States che si trovavano nel nostro Paese e che hanno deciso di chiudere i loro punti vendita. Le attività che hanno chiuso i battenti non lo hanno di certo fatto a cuor leggero, con numerosi dipendenti che si trovano ora senza lavoro e alla ricerca in un momento complicato per l’economia. Ma quali sono i grandi brand che hanno deciso di lasciare l’Italia? I marchi della moda ... Leggi su quifinanza (Di domenica 28 agosto 2022) È un vero e proprio momento nero per leamericane che di recente hanno deciso di levare le tende dal. In un momento di profonda crisi economica causata dal mix tra pandemia e guerra in Ucraina, che negli ultimi due anni hanno segnato in maniera pesante i piani delle piccole eaziende, nelle ultime settimane si è assistito alla ritirata di alcuni deimarchi degli States che si trovavano nel nostro Paese e che hanno deciso di chiudere i loro punti vendita. Le attività che hanno chiuso i battenti non lo hanno di certo fatto a cuor leggero, con numerosi dipendenti che si trovano ora senza lavoro e alla ricerca in un momento complicato per l’economia. Ma quali sono ibrand che hanno deciso di lasciare? I marchi della moda ...

