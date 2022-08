Le damigelle di Federica Pellegrini svelano anche il secondo abito da sposa (Di domenica 28 agosto 2022) Una principessa in bianco Federica Pellegrini nel suo abito da sposa in mikado di seta, senza pizzi ma sui capelli il fiore gigante e quel velo delicato ricoperto di fiorellini tridimensionali. Un abito minimal, un modello a sirena con lo scollo a barca leggermente avvitato sui fianchi. Questo il primo abito da sposa di Federica Pellegrini firmato da Nicole Cavallo, è il vestito che ha indossato per la cerimonia in chiesa, per il sì al suo Matteo Giunta. I due abiti da sposa indossati da Federica Pellegrini per il suo matrimonio a Venezia sono arrivati in albergo, dove si trovava con le damigelle, i genitori e tutti i collaboratori, in tarda mattinata mentre le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022) Una principessa in bianconel suodain mikado di seta, senza pizzi ma sui capelli il fiore gigante e quel velo delicato ricoperto di fiorellini tridimensionali. Unminimal, un modello a sirena con lo scollo a barca leggermente avvitato sui fianchi. Questo il primodadifirmato da Nicole Cavallo, è il vestito che ha indossato per la cerimonia in chiesa, per il sì al suo Matteo Giunta. I due abiti daindossati daper il suo matrimonio a Venezia sono arrivati in albergo, dove si trovava con le, i genitori e tutti i collaboratori, in tarda mattinata mentre le ...

msn_italia : Lo strascico, le damigelle e il grande assente. Così Federica La Divina ha detto 'sì' a Matteo - ilgiornale : Le nozze con 160 invitati tra cui Malagò e Montezemolo. Ma non Magnini - paoloangeloRF : Dai vestiti al velo, dai capelli della sposa al papillon di lui: i look - TizianaRocca : RT @VanityFairIt: Matrimonio da favola per l'ex nuotatrice che, accompagnata da cinque damigelle, ha raggiunto San Zaccaria per scambiarsi… - dariomasiero : RT @messveneto: Federica Pellegrini sposa a Venezia, tra le sue damigelle c’è la friulana Alice Mizzau: Invitata alla cerimonia anche la pr… -