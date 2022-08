Le bollette da capogiro di Castegnato (Brescia): “Prigionieri del teleriscaldamento: costi triplicati, zero alternative e la casa si deprezza” (Di domenica 28 agosto 2022) “Stavolta non farò l’italiana che si lamenta ma alla fine paga”. È quanto si è detta la scorsa primavera Lorena Agosti, residente a Castegnato in provincia di Brescia. Nel 2010 il comune ha inaugurato la sua rete di teleriscaldamento, tubi che distribuiscono acqua calda che trasferisce calore agli impianti degli edifici collegati. “Io e mio marito abbiamo comprato casa nel dicembre 2015 e il fatto che fosse teleriscaldata aggiungeva valore all’immobile: maggiore efficienza e risparmio”, spiega. Perché le reti di teleriscaldamento che nell’ultimo decennio hanno visto un notevole sviluppo anche nel nostro Paese, promettono infatti più risparmio energetico anche grazie alla possibilità di recuperare il calore da fonti alternative a quelle fossili. Ma già dall’anno scorso le tariffe del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) “Stavolta non farò l’italiana che si lamenta ma alla fine paga”. È quanto si è detta la scorsa primavera Lorena Agosti, residente ain provincia di. Nel 2010 il comune ha inaugurato la sua rete di, tubi che distribuiscono acqua calda che trasferisce calore agli impianti degli edifici collegati. “Io e mio marito abbiamo compratonel dicembre 2015 e il fatto che fosse teleriscaldata aggiungeva valore all’immobile: maggiore efficienza e risparmio”, spiega. Perché le reti diche nell’ultimo decennio hanno visto un notevole sviluppo anche nel nostro Paese, promettono infatti più risparmio energetico anche grazie alla possibilità di recuperare il calore da fontia quelle fossili. Ma già dall’anno scorso le tariffe del ...

