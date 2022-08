Le autorità si preparano al peggio a Zaporizhzhia | il piano per la strage nucleare

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 agosto 2022) Lerusse della regione dihanno messo a punto unper l'evacuazione della popolazione in caso di gravi problemi alla centralepiù grande d'Europa. Ad annunciarlo all'agenzia russa Ria Novosti è stato il capo dell'amministrazione della regione, Yevgeny Balitsky, accusando il governo di Kiev di «spietatezza» nel mettere a rischio i propri concittadini. «Attualmente, la centraledi Zaporozhzhia funziona come al solito e il livello di radiazioni è normale - ha detto il responsabile della regione occupata -. Ma, conoscendo l'astuzia, l'incoscienza e la spietatezza del regime di Kiev nei confronti delle persone che chiama i suoi cittadini nella retorica pubblica, ci siamo preparati per qualsiasi sviluppo della situazione e, pertanto, abbiamo sviluppato un ...