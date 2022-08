Lazio, la carica di Immobile: patto Champions con la squadra. Il retroscena (Di domenica 28 agosto 2022) Il bomber e capitano della Lazio Immobile ha stretto con la squadra un patto per la Champions League Ciro Immobile non è andato in gol contro l’Inter, ma è comunque entrato nell’azione del gol del 3-1 di Pedro che ha spianato la strada alla vittoria biancoceleste. Ciro ci ha provato molte volte a bucare Handanovic ma il portiere nerazzurro ha sempre detto no. Chissà cosa accadrà quando il capocannoniere riprenderà la sua media gol. Come riporta Il Messaggero, il capitano ha stretto con i compagni a cena un patto per la Champions. Con Sarri aveva già firmato l’alleanza in una carta privata, prima del ritiro di Auronzo di fronte a Lotito. Ancora solo tre degli otto nuovi acquisti hanno carburato, ma già la panchina sembra finalmente un valore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il bomber e capitano dellaha stretto con launper laLeague Cironon è andato in gol contro l’Inter, ma è comunque entrato nell’azione del gol del 3-1 di Pedro che ha spianato la strada alla vittoria biancoceleste. Ciro ci ha provato molte volte a bucare Handanovic ma il portiere nerazzurro ha sempre detto no. Chissà cosa accadrà quando il capocannoniere riprenderà la sua media gol. Come riporta Il Messaggero, il capitano ha stretto con i compagni a cena unper la. Con Sarri aveva già firmato l’alleanza in una carta privata, prima del ritiro di Auronzo di fronte a Lotito. Ancora solo tre degli otto nuovi acquisti hanno carburato, ma già la panchina sembra finalmente un valore ...

