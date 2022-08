Lavia | ' Il Canada è stato solo l' inizio Cerchiamo di fare sempre meglio'

(Di domenica 28 agosto 2022) L'Italia di De Giorgi scende in campo per il secondo match contro la Turchia (lunedì ore 21.15) dopo una bella vittoria con il. Come è andata Daniele

Gazzetta_it : Mondiale, Lavia: 'Dopo il Canada vogliamo battere anche la Turchia' #Volley - mareluna69 : RT @trentinovolley: ?????? | MONDIALE 2022 ? Debutto con successo anche per l’#Italia dei gialloblù #Lavia (17 punti con 4 muri), #Michieletto… - VELOSPORT1960 : - itsCaro5sos : Canada-Italia(0-3) partita tutto sommato facile, hanno giocato bene i nostri, (Galassi e Lavia datemi quello che av… -

L'Italia di De Giorgi scende in campo per il secondo match contro la Turchia (lunedì ore 21.15) dopo una bella vittoria con il. Come è andata DanieleItalia -3 - 0 (25 - 13, 25 - 18, 39 - 37) ITALIA: Giannelli 3, Romanò 14, Michieletto 12,18, Russo 7, Galassi 11, Balaso (L), Sbertoli, Recine. Non entrati: Bottolo, Mosca, Anzani, ...Le uniche due notizie negative della serata, a Lubiana, sono i soli 620 spettatori e la fatica compiuta dall'Italia nel terzo set da record, 39-37. L’inizio dei mondiali è ...L’inizio dei mondiali è in sordina, come pubblico, con giusto 200 tifosi arrivati da nordest, nonostante il confine lontano appena un centinaio di chilometri. Le uniche due notizie negative della sera ...