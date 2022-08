Lavatrice | lo devi sapere è disgustoso e c’è anche nella tua

(Di domenica 28 agosto 2022) Non tutti sanno cosa si annida realmente nei filtri delle lavatrici di ogni casa. Proprio sui social è stato dimostrato il tutto, un qualcosa di moltoche ha sorpreso tutti gli utenti. Laè uno elettrodomestico molto usato da tutti noi, ma bisognache esiste una parte di essa, il filtro, che L'articolo proviene da Leggilo.org.

walterdariz : @claudiomasi5 @sabina_lupo Con 3-6 kw di frv forse ci accendi le luci e ci fai la lavatrice... poi ti devi scaldare… - Painroses : @sogni_sbagliati @Lelemarga1 (sì sono comode ma devi anche avere il modo di cambiarle in tempo altrimenti è un bel… - Osmin__ : RT @silvilag: Alcune cose devi lavarle a mano. Altre necessitano di una lavatrice. Così i pensieri, i sentimenti, le relazioni. - silvilag : Alcune cose devi lavarle a mano. Altre necessitano di una lavatrice. Così i pensieri, i sentimenti, le relazioni. - UcciRaffaella : @mmax_g Figliuolo, perché lo scavalcamento non arrechi danni alla suola delle scarpe che ti ha regalato tua nonna,… -

Attualità Tuttogratis

Mentre urlava "ti faccio abortire", l'aveva costretta a sedersi tra il water e la. ... Minuti di minacce agghiaccianti: "Turingraziare ogni volta che vai a dormire e dire anche oggi sono ...Ad esempio, nel caso specifico della ristrutturazione del bagno si può beneficiare dell'agevolazione per sostituire la, acquistare un'asciugatrice o uno scaldabagno elettrico o ancora dei ... Metti una spugnetta nella lavatrice e guarda che succede: risolvi un enorme problema Stirare senza avere a disposizione o voler usare un ferro da stiro è possibile La risposta è sì: ci sono diversi trucchi a cui puoi ricorrere per avere vestiti lisci anche senza il ...Un video-denuncia su TikTok mostra una casa-vacanze del Salento dove il wc staziona in cucina, proprio di fronte a fornelli e frigo.