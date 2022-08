L' Atalanta passa 1-0 a Verona | decide Koopmeiners

(Di domenica 28 agosto 2022)(ITALPRESS) – L'fa sua la gara in trasferta del “Bentegodi” superando per 1-0 il, grazie a. Una vittoria che consente agli orobici di raggiungere quota 7 in classifica. Per gli scaligeri arriva, invece, la seconda sconfitta in 3 gare, con la squadra che rimane così ferma in classifica con un solo punto all'attivo. Il primo squillo è dei padroni di casa e porta la firma di Lasagna, che al 14? riceve palla in area e calcia forte sul primo palo, con la sfera che esce di poco a lato. Gli scaligeri giocano meglio ma tornano dalle parti di Musso solo al 40?, quando Ilic ci prova con un piattone mancino dal limite che si spegne però alla destra del portiere argentino. Un minuto più tardi si vedono anche gli ospiti, con Lookman che entra in area e tenta il sinistro da posizione defilata ...

TUTTOJUVE_COM : Serie A, poker Salernitana. L'Atalanta passa a Verona - HellasVeronaFC : Serie A TIM | L'Atalanta passa di misura al Bentegodi: #VeronaAtalanta termina 0-1 #HVFC - webecodibergamo : L’Atalanta cambia pelle e passa a Verona con un gol di Koopmeiners. Ora è in vetta. - fainformazione : Serie A, l'Atalanta passa a Verona mentre all'Arechi la Salernitana asfalta la Sampdoria A Verona, l'Hellas mette… - fainfosport : Serie A, l'Atalanta passa a Verona mentre all'Arechi la Salernitana asfalta la Sampdoria A Verona, l'Hellas mette… -

Il tempoe il copione della gara non cambia rispetto a quanto ammirato finora tanto che la ...che allo stesso modo meritava qualcosa in più del punticino che ha raccolto perché sia con l',...... è arrivato in Serie B nel 2016 dove riceve il premio AIA per essersi distinto nel corso di quella stagione sportiva, tanto chenella massima serie l'anno dopo, in unVerona. Per via ...VERONA (ITALPRESS) – L’Atalanta fa sua la gara in trasferta del “Bentegodi” superando per 1-0 il Verona, grazie a ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...