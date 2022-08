Lampedusa: sbarchi in serie, hotspot al collasso con oltre 1.500 migranti (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 1.517 - dopo gli sbarchi record di ieri, 27 agosto - gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitare 350 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 1.517 - dopo glirecord di ieri, 27 agosto - gli ospiti dell'diche potrebbe ospitare 350 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un'ora a Lampedusa #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo #migranti #Lampedusa - fattoquotidiano : Nelle ultime 24 ore sono stati 30 gli sbarchi nell’isola per un totale di oltre 700 persone soccorse - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Il mare calmo favorisce gli approdi: 1600 i migranti arrivati in 24 ore, per lo più a bordo di piccole imbarcazioni. Sos… - Nonnepossopi1 : RT @italiano967: PER LA FELICITÀ DEL PD, DELLA BONINO, BOLDRINI E NEL CONTEMPO ROVINIAMO L'ITALIA: Giornata intensa quella di ieri sul fron… -