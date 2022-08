L'allerta gialla travolge mezza Italia. Le regioni a rischio per il meteo (Di domenica 28 agosto 2022) Il meteo divide l'Italia anche nell'ultima domenica di agosto. Al Nord il mese si chiude con il rischio di forti temporali, al Centro-Sud con il sole. Il rischio di forti temporali, con possibili grandinate e intense raffiche di vento potrebbe riguardare 11 regioni, dove è stata emessa l'allerta gialla della Protezione Civile (Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria e al Sud Basilicata e Campania). Questo fine mese - secondo ilmeteo.it - continuerà quindi sotto l'influenza di correnti occidentali, più umide e instabili, pilotate dalla perturbazione 6 di agosto, che sta transitando sull'Europa centrale. Attesi anche fenomeni a carattere sparso e irregolare, non solo su Alpi e Appennino, ma con il ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Ildivide l'anche nell'ultima domenica di agosto. Al Nord il mese si chiude con ildi forti temporali, al Centro-Sud con il sole. Ildi forti temporali, con possibili grandinate e intense raffiche di vento potrebbe riguardare 11, dove è stata emessa l'della Protezione Civile (Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria e al Sud Basilicata e Campania). Questo fine mese - secondo il.it - continuerà quindi sotto l'influenza di correnti occidentali, più umide e instabili, pilotate dalla perturbazione 6 di agosto, che sta transitando sull'Europa centrale. Attesi anche fenomeni a carattere sparso e irregolare, non solo su Alpi e Appennino, ma con il ...

RaiNews : Previsti 'rovesci localmente intensi', allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Lazio, Molise e Toscana - ArpaPiemonte : Allerta gialla per infiltrazioni di aria fredda in quota che determinano condizioni di tempo soleggiato ma instabil… - DPCgov : ???? Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #23agosto, in sette regioni al Centro-Sud. ?? Consulta il bollettino per cono… - stranifattinews : Meteo, allerta gialla in Puglia per le prossime ore - ElisaeTh19 : RT @tempoweb: #Meteo, #Italia spaccata in due dall’allerta gialla. Peggiorano le condizioni, fine agosto da incubo #28agosto #iltempoquotid… -