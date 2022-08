L’Agenzia per l’energia atomica lancia l’allarme sulla centrale di Zaporizhzhia: “Bombe a 100 metri dai reattori” (Di domenica 28 agosto 2022) Le Bombe continuano a cadere a pochi metri dai reattori della centrale di Zaporizhzhia. Questa volta, però, non si tratta del solito scambio d’accuse incrociato tra Mosca e Kiev: a lanciare l’allarme è L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che, quando mancano ormai poche ore alla prevista ispezione all’impianto programmata per l’inizio della prossima settimana, fa sapere che nei giorni scorsi si sono registrate esplosioni ad appena 100 metri dai reattori: “Ci sono stati bombardamenti nell’area di Zaporizhzhia giovedì, venerdì e sabato, ma le informazioni sulla natura del danneggiamento sono incomplete – scrivono sul proprio profilo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Lecontinuano a cadere a pochidaidelladi. Questa volta, però, non si tratta del solito scambio d’accuse incrociato tra Mosca e Kiev: areinternazionale per(Aiea) che, quando mancano ormai poche ore alla prevista ispezione all’impianto programmata per l’inizio della prossima settimana, fa sapere che nei giorni scorsi si sono registrate esplosioni ad appena 100dai: “Ci sono stati bombardamenti nell’area digiovedì, venerdì e sabato, ma le informazioninatura del danneggiamento sono incomplete – scrivono sul proprio profilo ...

