Lady Diana: “William e Harry non celebreranno insieme il 25° anniversario della sua morte” (Di domenica 28 agosto 2022) È guerra aperta tra William e Harry, ormai ai ferri corti. Pare che neanche il 25° anniversario della morte di Lady Diana riuscirà a sancire una tregua tra i due fratelli. I Principi infatti avrebbero deciso di porre fine alle commemorazioni pubbliche per la madre, ricordando Diana con le rispettive famiglie, senza neanche incontrarsi. William e Harry, è guerra: nessuna commemorazione per Lady Diana I rapporti tra William e Harry sarebbero ormai al capolinea: i due fratelli non celebreranno insieme il 25° anniversario della morte di Lady ... Leggi su dilei (Di domenica 28 agosto 2022) È guerra aperta tra, ormai ai ferri corti. Pare che neanche il 25°diriuscirà a sancire una tregua tra i due fratelli. I Principi infatti avrebbero deciso di porre fine alle commemorazioni pubbliche per la madre, ricordandocon le rispettive famiglie, senza neanche incontrarsi., è guerra: nessuna commemorazione perI rapporti trasarebbero ormai al capolinea: i due fratelli nonil 25°di...

redazionerumors : Il 29 luglio 1981 #LadyDiana sposava il principe Carlo, per l'occasione indossò l'abito da sposa che divenne il più… - serzob : RT @confundustria: #Asta 870.000€ per la Ford Escort guidata da Lady Diana. Noi abbiamo la graziella usata da Gianni Agnelli quando aveva… - MariaAversano1 : RT @confundustria: #Asta 870.000€ per la Ford Escort guidata da Lady Diana. Noi abbiamo la graziella usata da Gianni Agnelli quando aveva… - BenitoAtos : RT @confundustria: #Asta 870.000€ per la Ford Escort guidata da Lady Diana. Noi abbiamo la graziella usata da Gianni Agnelli quando aveva… - Bkelley1128 : RT @vogue_italia: Lady Diana, eterna icona di stile. Queste sono le 7 tendenze moda che indossiamo ancora oggi (e che non smetteremo mai di… -